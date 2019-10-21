Компанія Ахметова поставить обладнання до Польщі на 300 мільйонів

Компанія Corum Group, яка входить в холдинг СКМ Ріната Ахметова, уклала контракт вартістю в 300 мільйонів гривень на поставку секцій кріплення для шахт для польської компанії Polska Grupa Gornicza.



Про це повідомляє офіційний сайт СКМ.



Як заявляє, в.о. генерального директора Corum Group Михайло Потапов, це вже четверте замовлення від польської компанії з 2018 року.

Загальна сума всіх контрактів з польським замовником перевищила 1 млрд грн.



Нагадаємо, що нещодавно Антимонопольний комітет за порушення законодавства про захист економічної конкуренції оштрафував ТОВ "Корум Україна" на 53 мільйони гривень.