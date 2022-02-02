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АМКУ розгляне заявку банку Ахметова на дозвіл купити "Ідея Банк"

Середа, 2 лютого 2022, 20:15
 
фото: укрінформ

Антимонопольний комітет розгляне заявку банку "ПУМБ" Ріната Ахметова на надання дозволу купити понад 50% у "Ідея Банку".

Це питання внесене до порядку денного засідання Комітету 3 лютого.

У листопаді 2021 року "ПУМБ" заявив, що досяг домовленості щодо ключових умов придбання 100% акцій "Ідея Банку" з польською фінансовою групою Getin Holding S.A.

Сторони планують завершити угоду до кінця 1 кварталу 2022 року - після отримання необхідних дозволів Національного банку та Антимонопольного комітету.

Головний акціонер банку ПУМБ - ТОВ "СКМ Фінанс" (92,24% акціонерного капіталу), входить до інвестиційної групи компаній SCM. SCM повністю належить Рінату Ахметову.

Єдиним акціонером "Ідея Банку" є фінансова група Getin Holding S.A. (Польща). За даними НБУ,  на 1 вересня 2021 року за розміром загальних активів (5.6 млрд грн) Ідея Банк посідає 16 місце серед 71 діючих банків.

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Економічна правда

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АМКУ ПУМБ банки Ахметов

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