Компания Ахметова поставит оборудование в Польшу на 300 миллионов

Компания Corum Group, которая входит в холдинг СКМ Рината Ахметова, заключила контракт стоимостью в 300 миллионов гривень, на поставку секций крепи для шахт для польской компании Polska Grupa Gornicza.



Об этом сообщает официальный сайт СКМ.



Как заявляет, и. о. генерального директора Corum Group Михаил Потапов, это уже четвертый заказ от польской компании с 2018 года.

Общая сумма всех контрактов с польским заказчиком превысила 1 млрд грн.



Напомним, что недавно Антимонопольный комитет за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции оштрафовал ООО "Корум Украина" на 53 миллиона гривень.