АМКУ оштрафував компанію Ахметова на 53 мільйони за змову
Антимонопольний комітет за порушення законодавства про захист економічної конкуренції оштрафував ТОВ "Корум Україна" (з групи СКМ Ріната Ахметова) на 53 мільйони гривень і АТ "НВК "Гірничі Машини" на 3,3 мільйони.
Про це повідомив у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв.
За його словами, компанії порушили антимонопольне законодавство під час участі в трьох процедурах публічних закупівель, які проводило держпідприємство "Львіввугілля".
"Торги відбувалися через систему Prozorro. Замовник мав отримати врубові машини для добування вугілля (2 процедури) і елеватори та конвеєри (1 торги) – загалом на майже 330 млн грн.
Однак справжньої конкуренції на торгах не могло бути, оскільки "Корум Україна" та "Гірничі Машини" узгодили свою поведінку, тобто, змовилися", - підкреслив Терентьєв.
Голова АМКУ заявив, що про змову свідчать такі факти:
- пов’язаність компаній відносинами контролю через спільних засновників;
- наявність спільних працівників та уповноважених осіб (наприклад, для отримання пошти, до слова, в одному відділенні);
- надання одне одному фінансової допомоги;
- продаж/придбання товарів один у одного;
- спільні засоби зв’язку;
- спільні ІР- адреси;
- спільні властивості у файлах та схожість в оформленні документів.
Антимонопольний комітет розцінив це як порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
ТОВ "Корум Україна" заявила, що буде оскаржувати рішення АМКУ у суді.
"ТОВ Корум Україна вважає висновки АМКУ такими, що не ґрунтуються на повному і всебічному дослідженні всіх обставин справи. Компанія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства", - йдеться в заяві.
Компанія вважає, що встановлені АМКУ факти не свідчать про вчинення нею антиконкурентних узгоджених дій.
За результатами зазначених в справі торгів, ніяких поставок товарів "Корум Україна" не здійснювала і не отримала доходів, запевняють в компанії.
Економічна правда
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