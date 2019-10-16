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АМКУ оштрафував компанію Ахметова на 53 мільйони за змову

Середа, 16 жовтня 2019, 09:32

Антимонопольний комітет за порушення законодавства про захист економічної конкуренції оштрафував ТОВ "Корум Україна" (з групи СКМ Ріната Ахметова) на 53 мільйони гривень і АТ "НВК "Гірничі Машини" на 3,3 мільйони.

Про це повідомив у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв.

За його словами, компанії порушили антимонопольне законодавство під час участі в трьох процедурах публічних закупівель, які проводило держпідприємство "Львіввугілля".

"Торги відбувалися через систему Prozorro. Замовник мав отримати врубові машини для добування вугілля (2 процедури) і елеватори та конвеєри (1 торги) – загалом на майже 330 млн грн.

Однак справжньої конкуренції на торгах не могло бути, оскільки "Корум Україна" та "Гірничі Машини" узгодили свою поведінку, тобто, змовилися", - підкреслив Терентьєв.

Голова АМКУ заявив, що про змову свідчать такі факти:

  • пов’язаність компаній відносинами контролю через спільних засновників;
  • наявність спільних працівників та уповноважених осіб (наприклад, для отримання пошти, до слова, в одному відділенні);
  • надання одне одному фінансової допомоги;
  • продаж/придбання товарів один у одного;
  • спільні засоби зв’язку;
  • спільні ІР- адреси;
  • спільні властивості у файлах та схожість в оформленні документів.

Антимонопольний комітет розцінив це як порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

ТОВ "Корум Україна" заявила, що буде оскаржувати рішення АМКУ у суді.

"ТОВ Корум Україна вважає висновки АМКУ такими, що не ґрунтуються на повному і всебічному дослідженні всіх обставин справи. Компанія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства", - йдеться в заяві.

Компанія вважає, що встановлені АМКУ факти не свідчать про вчинення нею антиконкурентних узгоджених дій.

За результатами зазначених в справі торгів, ніяких поставок товарів "Корум Україна" не здійснювала і не отримала доходів, запевняють в компанії.

Економічна правда

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АМКУ СКМ Ахметов

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