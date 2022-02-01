СБУ і БЕБ пояснили обшуки на підприємствах Ахметова

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Слідчо-оперативна група силовиків проводить обшуки на декількох гірничо-збагачувальних підприємствах у Кривому Розі в справі про заниження податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами.

Джерело: пресслужба СБУ у коментарі УП

Дослівно: "1 лютого у м.Кривий Ріг слідчо-оперативна група у складі співробітників Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та СБ України на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва проводить слідчі дії на декількох гірничо-збагачувальних підприємствах.

Співробітники СБУ залучені до процесу на підставі доручення Офісу генерального прокурора України, який і здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Воно відкрито за ч. 3 ст. 212 КК України та відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України підслідність у ньому визначено за БЕБ".

Деталі: За версією слідства, окремі службові особи гірничо-збагачувальних підприємств умисно занижували податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Наголошується, що для об’єктивного встановлення всіх фактів, було отримано дозвіл на санкціоновані огляди родовищ, складських приміщень та виробничих потужностей, а також на проведення обшуків адміністративних будівель.

ОНОВЛЕНО

Пряма мова пресслужби БЕБ:

БЕБ проводить слідчі дії на підприємствах, які під час проведення господарської діяльності із видобутку та переробки корисних копалин занижували рентну плату за користування надрами.

Такими діями службові особи компаній, у період 2018 - 2020 рр., здійснили умисне ухилення від сплати податків у сумі близько 18 млрд грн, чим завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст 212 ККУ за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами чотирьох підприємств, що підтверджуються відповідними висновками аналітичних досліджень, проведених ДПС України.

Наразі детективи БЕБ проводять обшуки в адміністративних будівлях компаній. Відбувається огляд родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин. Проводяться експертизи.

Слідчі дії проводять детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Службою безпеки України. До проведення слідчих дій також залучені спеціалісти НАН України, КНДІСЕ та геодезисти.

Українська правда