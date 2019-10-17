В бюджет пропонують закласти 1 мільярд на реконструкцію аеропорту Дніпра

Бюджетний комітет Верховної Ради пропонує внести до проекту бюджету на 2020 рік 1 мільярд гривень на проведення будівництва та реконструкції аеропорту у Дніпрі.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

"Будемо дуже сподіватися, що уряд і всі інші відповідальні товарищі, які нескінченно відводять очі і роблять вигляд, що проблеми не існує, нарешті зрозуміють, що аеропорт в Дніпрі - це вже персональна обіцянка моїм землякам від вже нової влади", - заявив Філатов.

Нагадаємо:

Цього літа уряд вже направив 200 мільйонів гривень на реконструкцію злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту в Дніпрі.

У жовтні президент інвестиційної групи DCH Олександр Ярославський підтвердив наміри інвестувати кошти в реконструкцію міжнародного аеропорта "Дніпро" на умовах приватно-державного партнерства.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" функціонує з 1943 року, самостійним підприємством став тільки в 2011 році. Розташований в 5 км на південний схід від Дніпра.