На реконструкцию полосы аэропорта в Днепре выделили еще 200 миллионов
Правительство направило 200 миллионов гривен на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в Днепре.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
"Министерство инфраструктуры поддержало предложение премьер-министра и вынесло на утверждение правительством решение о направлении 200 млн гривен на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра. Болею за то, чтобы уже в следующем году аэропорт Днепра смог принять первые рейсы Ryanair и других европейских и украинских авиакомпаний, в том числе и SkyUр", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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Напоминаем:
Министерство инфраструктуры ожидает выделения в 2019 году бюджетных средств на строительство взлетных полос в аэропорту Днепра или Запорожья, а также Ужгорода.
Международный аэропорт "Днепропетровск" функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра.
Пассажиропоток в 2017 году составил 276,9 тыс. пассажиров (145,8 тыс. пассажиров — на международных рейсах и 131,1 тыс. — на внутренних), а в январе-сентябре 2018 года количество пассажиров составило 230,3 тыс. (из них 133,4 тыс. на международных рейсах и 96,9 тыс. — на внутренних).
В 2019 году должно начаться строительство нового аэропорта у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей - возле поселка Соленое.
Первый транш составит 200 млн грн, а реализовать проект намерены в течение двух лет.
Общая стоимость проекта может достигнуть 1 миллиард гривен.
Поселок Соленое находится в 30 км по прямой от центра Днипра, и в 40 км - от центра Запорожья. В 5 км от Соленого проходит автодорога H-08, которая была капитально отремонтирована на участке Днипро-Запорожье.
Экономическая правда
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