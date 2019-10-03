Ярославский заявил о готовности инвестировать в реконструкцию Днепровского аэропорта
Президент инвестиционной группы DCH Александр Ярославский подтвердил намерения инвестировать средства в реконструкцию международного аэропорта "Днепр" на условиях частно-государственного партнерства.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
На встрече с главой Днепропетровской ОГА Александром Бондаренко Ярославский рассказал о своем опыте воплощения подобного проекта в Харькове.
По его словам, благодаря оптимизации и современным технологиям, при реконструкции днепровского аэропорта удастся получить экономию минимум на сто миллионов долларов.
"Я неоднократно подтверждал, что готов использовать наш опыт строительства и развития Международного аэропорта "Харьков" в интересах общества Днепра, прилегающих регионов, всей Украины.
Как только будет фактически выделено и зафиксировано в Госбюджете-2020 полноценное финансирование строительства взлетно-посадочной полосы, DCH как частный инвестор может начинать работы по возведению аэровокзального комплекса", - сказал Ярославский.
"Реконструкция аэропорта, которій уже давно морально и физически устарел, даст толчок для развития всей области", - отметил глава Днепропетровской ОГА.
Экономическая правда
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