В бюджет предлагают заложить 1 миллиард на реконструкцию аэропорта в Днепре
Бюджетный комитет Верховной Рады предлагает внести в проект бюджета на 2020 год 1 миллиард гривень на проведение строительства и реконструкции аэропорта в Днепре.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.
"Будем очень надеяться, что правительство и все остальные ответственные товарищи, которое бесконечно отводят глаза и делают вид, что проблемы не существует, наконец поймут, что аэропорт в Днепре - это уже персональное обещание моим землякам уже новой власти", - заявил Филатов.
Напомним:
Этим летом правительство направило 200 миллионов гривен на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в Днепре
В октябре президент инвестиционной группы DCH Александр Ярославский подтвердил намерения инвестировать средства в реконструкцию международного аэропорта "Днепр" на условиях частно-государственного партнерства.
Международный аэропорт "Днепропетровск" функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра.
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