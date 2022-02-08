Дніпровський меткомбінат, майно якого придбав Ахметов, визнали банкрутом

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Дніпровський меткомбінат, що входить до корпорації ІСД, визнано банкрутом – його майно торік викупив Метінвест Ріната Ахметова.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення у справі №904/2104/19.

Своїм рішенням від 26 січня Госпсуд Дніпропетровської області припинив процедуру санації ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Про таке рішення клопотали кредитори меткомбінату, йдеться у тексті документу.

Відтак суд визнав підприємство банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.

Згідно з судовими матеріалами, залишок непогашених вимог кредиторів четвертої черги склав 73 млрд грн, а шостої черги - 3,45 млрд грн.

З дня ухвалення судом постанови про банкрутство, робота підприємства завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу.

Торік Дніпровський коксохімічний завод, що входить до холдинґу Метінвест Ріната Ахметова, переміг на тендері з продажу майнового комплексу Дніпровського меткомбінату (корпорація ІСД) з пропозицією 9,17 млрд грн.

Нагадуємо:

"Дніпровський металургійний комбінат" є одним із найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України – у 2019 році він оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.

У 2017 році повідомлялося, що ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК), яке раніше входило в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу", перейшло під контроль холдингу "Метінвест".

Але обладнання цього комбінату – трансформатори та доменні печі – у травні 2018 року за 400 млн грн викупило сусіднє підприємство – "Дніпровський коксохімічний завод", підконтрольний Ахметову.

Згодом Ахметов вирішив офіційно викупити Дніпровський меткомбінат, Антимонопольний комітет почав розгляд справи про концентрацію. Метінвест дозвіл на придбання отримав, та АМКУ зауважив, що власника ДМК визначить аукціон.

Економічна правда