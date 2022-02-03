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У Дніпрі знесуть радянський довгобуд – величезну будівлю готелю "Парус"

Четвер, 3 лютого 2022, 16:10
 
Фото: дніпровська Міська Рада

У Дніпрі знесуть недобудований з радянських часів "Парус", що розташований на березі Дніпра.

Джерело: повідомлення мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook

Пряма мова Філатова: "Вчора, після багаторічної судової тяжби, десятків судових засідань різних інстанцій, Верховний Суд України остаточно повернув "Парус" територіальній громаді…

Ми… повернули "Парус" в місто, і найближчим часом його знесемо".

Деталі: Філатов додав, що під час знесення величезний Тризуб, нанесений волонтерами у 2014 році, буде обов'язково зафарбований.

Будівництво готелю тривало у 1975—1989 роках.

Українська правда

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