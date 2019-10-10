Президент розповів, за яких умов можуть дарувати ліцензії на гральний бізнес

Президент Володимир Зеленський допускає безоплатну передачу ліцензій на гральний бізнес з перспективою будівництва нового готелю або передачу їх за нижчою ціною, якщо готель розширить номерний фонд.

Про це він сказав під час прес-марафону.

"У нас на ринку є п'ятизіркові готелі, але вони дуже маленькі. Поки що там немає можливості зробити казино. Нам потрібен тест. Ми хочемо, щоб у нас будувалися готелі.

Можливо, якщо, наприклад, це бутиковий готель, то, може, ми домовимося давати їм ліцензії, які повинні коштувати трохи дорожче", - зазначив президент.



"Якщо це дуже великий, якийсь брендовий готель, ми можемо подарувати ліцензію - побудуйте нам готель", - додав Зеленський.



За його словами, кошти від продажу ліцензій повинні піти на спорт, медицину або освіту.

Нагадаємо:

Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів.

У тексті йде мова про розміщення казино лише на базі п’ятизіркових готелів. У випадку Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.

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Економічна правда