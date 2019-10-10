Президент рассказал, при каких условиях могут дарить лицензии на игорный бизнес
Президент Владимир Зеленский допускает бесплатную передачу лицензий на игорный бизнес с перспективой строительства нового отеля или передачу их по более низкой цене, если отель расширит номерной фонд.
Об этом он сказал во время пресс-марафона.
"У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока там нет возможности сделать казино. Нам нужен тест. Мы хотим, чтобы у нас строились гостиницы.
Возможно, если, например, это бутиковый отель, то, может, мы договоримся давать им лицензии, которые должны стоить немного дороже", - отметил президент.
"Если это очень большой, какой-то брендовый отель, мы можем подарить лицензию - постройте нам отель", - добавил Зеленский.
По его словам, средства от продажи лицензий должны пойти на спорт, медицину или образование.
Напомним:
Новый законопроект о легализации игорного бизнеса предусматривает, что казино смогут размещаться только на базе крупных 5-ти звездочных отелей.
В тексте идет речь о размещении казино только на базе пятизвездочных отелей. В случае Киева - такими могут стать гостиницы с номерным фондом не менее 200 номеров, в Одессе, Харькове, Днепре и Львове - с номерным фондом не менее 120 номеров. Для других городов размер номерного фонда должен быть не менее 100 номеров.
Читайте также: Зе! легализует игорный бизнес. Что будет с лотереями, автоматами, букмекерами, покером и казино
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua