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Казино зможуть працювати лише в 5-зіркових готелях

Вівторок, 1 жовтня 2019, 13:45

Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів.

Сам документ законопроекту поки не оприлюднено, але одна з останніх версій опинилась у розпорядженні ЕП.

У тексті йде мова про розміщення казино лише на базі п’ятизіркових готелів.У випадку Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.

Прем’єр міністр Гончарук неодноразово висловлювався щодо нинішньої ситуації з азартними іграми в публічних місцях:

"Головна мета — прибрати гральні автомати з вулиць, для зменшення цього лиха, яке вони нам створюють", - говорив він.

В майбутньому законопроекті передбачено, що казино не зможуть розміщуватися в будівлях органів влади, релігійних та культурних приміщеннях, у школах та дитсадках, дитячих розважальних центрах та закладах охорони здоров’я. Також забороняється розміщувати казино в кіосках або під навісами.

Окремо в тексті зазначається, що казино має використовувати тільки сертифіковане обладнання, яке виключає можливість для зовнішнього втручання. Операції з коштами здійснюватимуться виключно через каси, а строк виплати гравцю призу більше 5 млн грн, не має перевищувати 10 днів.

Читайте детально: Зе! легалізує гральний бізнес. Що буде з лотереями, автоматами, букмекерами, покером та казино

Економічна правда

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