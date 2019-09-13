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ДБР прийшло з обшуками у банк Порошенка

П'ятниця, 13 вересня 2019, 13:22

Силовики обшукують офіс Міжнародного інвестиційного банку, який належить п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Джерело: коментар речниці ДБР Анжеліки Іванової "Українській правді"

Пряма мова: "Дійсно слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого порушення закону під час операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальскому".

Що відбулося раніше: Петро Порошенко 13 вересня побував на допиті у ДБР. Анжеліка Іванова зазначила, що його допитали в одному кримінальному провадженні – щодо можливого втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва. 

Нагадаємо: За словами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, Порошенко фігурує у щонайменше 13 провадженнях ДБР у якості свідка.

Передісторія:

Завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був створений у 1862 році.

У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд Прайм Ессетс Капітал.

З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення. Там випускають бойові модулі і бронемашини, а також гранатомети і зенітні установки.

Із 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу здійснювати експорт товарів військового значення. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити кількість замовлень.

У 2017 році його прибуток склав 18,6 млн грн, а виручка — 776 млн грн.

Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про покупку ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

В кінці лютого 2019 року Тігіпко розповів, що планує побудувати на територіях заводу "Кузня на Рибальському" житловий масив і великий торгово-офісний центр.

За підсумками роботи в 2018 році завод збільшив чистий прибуток на 77,84% — до 33,12 мільйона гривень.

У липні 2019 року ситало відомо, що Інвестфонд "Прайм Ессетс Кепітал" п'ятого президента України Петра Порошенка продав свій пакет акцій заводу "Кузня на Рибальському" за 235,8 мільйонів доларів, а фонд "ВІК" Ігоря Кононенка - 64,2 мільйони.

Валентина Романенко, УП

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