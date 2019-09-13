ГБР пришло с обысками в банк Порошенко

Силовики обыскивают офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятом президенту Украины Петру Порошенко.

Источник: комментарий пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой "Украинской правде"

Прямая речь: "Действительно следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

Что произошло ранее: Петр Порошенко 13 сентября побывал на допросе в ГБР. Анжелика Иванова отметила, что его допросили в одном уголовном производстве - относительно возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева.

Напомним: По словам директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, Порошенко фигурирует в меньшей мере 13 производствах ГБР в качестве свидетеля.

История вопроса:

Завод "Кузня на Рыбацком" (ранее "Ленинская Кузница") был создан в 1862 году.

В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд Прайм Эссетс Капитал.

С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки.

С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить заказы.

В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка - 776 млн грн.

Осенью 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Напомним, что в конце февраля 2019 года Тигипко рассказал, что планирует построить на территориях завода "Кузня на Рыбальском" жилой массив и большой торгово-офисный центр.

По итогам работы в 2018 году завод увеличил чистую прибыль на 77,84% – до 33,12 миллиона гривен.

В июле 2019 года стало известно, что Инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал" Порошенко продал свой пакет акций завода "Кузница на Рыбацком" за 235,8 млн долларов, а фонд "ВИК" Игоря Кононенко - 64,2 миллиона.