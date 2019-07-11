Стало известно, сколько Порошенко получил от Тигипко за "Кузню на Рыбальском"
Инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал" пятого президента Украины Петра Порошенко продал свой пакет акций завода "Кузня на Рыбальском" за 235,8 миллионов долларов, а фонд "ВИК" Игоря Кононенко - за 64,2 миллиона.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчетность фондов бизнес-партнеров.
Компания Ewins Limited бизнесмена Сергея Тигипко выкупила доли Порошенко и Кононенко 15 ноября 2018 года.
Пакет Порошенко включал 73,9% акций, Кононенко - 20,1%. Цена акции по обоим договорам составила 93 доллара за штуку.
"В результате таких успешных сделок чистая прибыль фонда Порошенко в 2018 году выросла до 6,6 млрд гривен из 19 млн годом ранее, чистая прибыль фонда Кононенко составила 1,7 млрд гривен по сравнению с 40,9 млн в 2017 году.
Это увеличило нераспределенную прибыль фондов на конец прошлого года соответственно до 7,9 млрд грн и 2,3 млрд грн", - отмечает агентство.
Согласно отчетам, на конец 2018 года фонд Порошенко полностью вышел из состава акционеров "Кузни", тогда как у фонда Кононенко числилось 1155 акций, хотя по договору купли-продажи он реализовал все 690 046 акций, которые были у него на начало прошлого года.
Напоминаем:
Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее "Ленинская Кузня") был создан в 1862 году.
В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд Прайм Эссетс Капитал.
С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки.
С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить заказы.
В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка - 776 млн грн.
Осенью 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".
Напомним, что в конце февраля 2019 года Тигипко рассказал, что планирует построить на территориях завода "Кузня на Рыбальском" жилой массив и большой торгово-офисный центр.
По итогам работы в 2018 году завод увеличил чистую прибыль на 77,84% – до 33,12 миллиона гривень.
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