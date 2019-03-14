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Проданий Порошенком завод "Кузня на Рибальському" збільшив прибуток на 78%

Четвер, 14 березня 2019, 18:42
 

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" за підсумками роботи в 2018 році, згідно з попередніми даними компанії, збільшило чистий прибуток на 77,84% — до 33,12 мільйона гривень.

Про це компанія повідомила у четвер у системі розкриття інформації НКЦПФР, передає Інтерфакс-Україна.

Відзначається, що фінансовий результат за минулий рік компанія планує затвердити на щорічних зборах акціонерів 22 квітня.

Активи компанії, за підсумками роботи в минулому році, зменшилися на 8,7% — до 301,24 млн грн. Основні активи скоротились на 60,13% — до 109, 94 млн грн.

Довгострокові фінансові інвестиції за підсумками минулого року зросли в 5,26 разу — до 109,94 млн грн. При цьому сумарна дебіторська заборгованість збільшилася на 84,73% — до 718,73 млн грн.

Довгострокові зобов'язання зросли на 56,52% — до 162 млн грн, а поточні — збільшилися на 12,43% - до 1,58 млрд грн.

Власний капітал компанії за рік збільшився на 11,39% — до 339,12 млн грн.

Окрім того, в 2018 році зросла на 26,36% чисельність працівників підприємства — до 676 осіб.

Нерозподілений прибуток ПрАТ станом на 1 січня 2019 року становив 34,68 млн грн.

Окрім річної фінансової звітності, акціонери планують затвердити також нову редакцію низки статутних документів. Зокрема, статут і внутрішнє положення про Наглядову раду та правління компанії, результати аудиту за 2018 рік, а також порядок розподілу прибутку за минулий рік.

Нагадуємо:

Завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був створений у 1862 році.

У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд Прайм Ессетс Капітал.

З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення. Там випускають бойові модулі і бронемашини, а також гранатомети і зенітні установки.

Із 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу здійснювати експорт товарів військового значення. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити кількість замовлень.

У 2017 році його прибуток склав 18,6 млн грн, а виручка 776 млн грн.

Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про покупку ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

За даними ЗМІ, Тігіпко заплатив Порошенко і Кононенко за "Кузню" близько 300 млн доларів.

Нагадаємо, що в кінці лютого 2019 року Тігіпко розповів, що планує побудувати на територіях заводу "Кузня на Рибальському" житловий масив і великий торгово-офісний центр.

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Тігіпко доходи завод

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