Тігіпко побудує житло на місці "Кузні на Рибальському"
Бізнесмен Сергій Тігіпко планує побудувати на територіях заводу "Кузня на Рибальському" в Києві житловий масив і великий торгово-офісний центр.
Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Новое время".
"Ось на цій території ми і плануємо розпочати найближчим часом масштабний будівельний проект. Швидше за все, це буде житловий масив - зі школами, дитячими садами, комерційною нерухомістю", - заявив Тігіпко.
"Що ж стосується ділянки в 9 га біля залізничного вокзалу, то на ньому плануємо побудувати великий торгово-офісний центр", - додав він.
За словами Тігіпка, він розглядає "Кузню на Рибальському" не тільки як промисловий, але й як комплексний девелоперський проект.
Він також додав, що виробництво заводу переноситися не буде. У той же час, на його думку, великі площі на Рибальському півострові не задіяні у виробничих цілях і використовуються неефективно.
Зазначимо, що у 2016 році компанія-девелопер SAGA Development почала будівництво житлового комплексу Rybalsky поруч із "Кузнею".
Читайте також: Затишні двори і канали з публічними просторами – як планують розвивати Рибальський острів
Нагадуємо:
Завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був створений у 1862 році.
У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд Прайм Ессетс Капітал.
З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення. Там випускають бойові модулі і бронемашини, а також гранатомети і зенітні установки.
З 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу здійснювати експорт товарів військового значення. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити замовлення.
У 2017 році його прибуток становив 18,6 млн грн, а виручка - 776 млн грн.
Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". За даними ЗМІ, Тігіпко заплатив Порошенкові та Кононенкові за "Кузню" до 300 мільйонів доларів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua