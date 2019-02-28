Тігіпко побудує житло на місці "Кузні на Рибальському"

Бізнесмен Сергій Тігіпко планує побудувати на територіях заводу "Кузня на Рибальському" в Києві житловий масив і великий торгово-офісний центр.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Ось на цій території ми і плануємо розпочати найближчим часом масштабний будівельний проект. Швидше за все, це буде житловий масив - зі школами, дитячими садами, комерційною нерухомістю", - заявив Тігіпко.

"Що ж стосується ділянки в 9 га біля залізничного вокзалу, то на ньому плануємо побудувати великий торгово-офісний центр", - додав він.

За словами Тігіпка, він розглядає "Кузню на Рибальському" не тільки як промисловий, але й як комплексний девелоперський проект.

Він також додав, що виробництво заводу переноситися не буде. У той же час, на його думку, великі площі на Рибальському півострові не задіяні у виробничих цілях і використовуються неефективно.

Зазначимо, що у 2016 році компанія-девелопер SAGA Development почала будівництво житлового комплексу Rybalsky поруч із "Кузнею".

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Нагадуємо:

Завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був створений у 1862 році.

У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд Прайм Ессетс Капітал.

З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення. Там випускають бойові модулі і бронемашини, а також гранатомети і зенітні установки.

З 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу здійснювати експорт товарів військового значення. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити замовлення.

У 2017 році його прибуток становив 18,6 млн грн, а виручка - 776 млн грн.

Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". За даними ЗМІ, Тігіпко заплатив Порошенкові та Кононенкові за "Кузню" до 300 мільйонів доларів.