Мінінфраструктури хоче повернути "Укрзалізницю" в своє підпорядкування - Криклій

Міністерство інфраструктури має намір повернути собі контроль над "Укрзалізницею".

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій журналістам 12 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я вже ініціював це питання перед прем'єр-міністром. Думаю, найближчим часом почнемо", - сказав він.

Міністр зазначив, що необхідні зміни у відповідне положення про "Укрзалізницю" вже готуються, і передача може відбутися вже "найближчим часом".

"Якщо за транспортну стратегію та інфраструктуру відповідає Міністерство інфраструктури, то логічно, що залізниця як невід'ємна частина всього цього живого організму повинна повернутися назад (у ведення Мінінфраструктури - ред.)", - сказав Криклій.

Нагадаємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій виступає за створення трьох різних операторів у залізничній галузі.

На думку Криклія, "Укрзалізниця" повинна бути розділена на операторів із управління інфраструктурою, вантажних і пасажирських перевезень.