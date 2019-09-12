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Укр / Рус

Мининфраструктуры хочет вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение – Криклий

Четверг, 12 сентября 2019, 12:53

Министерство инфраструктуры намерено вернуть себе контроль над "Укрзализныцей".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий журналистам 12 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - сказал он.

Министр отметил, что необходимые изменения в соответствующее положение об "Укрзализныци" уже готовятся, и передача может состояться уже "в ближайшее время".

"Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад (в ведение Мининфраструктуры – ред.)", - сказал Криклий.

Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за создание трех различных операторов в железнодорожной отрасли.

По мнению Криклия, "Укрзализныця" должна быть разделена на операторов по управлению инфраструктурой, грузовых и пассажирских перевозок.

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Криклий Мининфраструктуры Укрзализныця

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