Мининфраструктуры хочет вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение – Криклий

Министерство инфраструктуры намерено вернуть себе контроль над "Укрзализныцей".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий журналистам 12 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - сказал он.

Министр отметил, что необходимые изменения в соответствующее положение об "Укрзализныци" уже готовятся, и передача может состояться уже "в ближайшее время".

"Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад (в ведение Мининфраструктуры – ред.)", - сказал Криклий.

Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за создание трех различных операторов в железнодорожной отрасли.

По мнению Криклия, "Укрзализныця" должна быть разделена на операторов по управлению инфраструктурой, грузовых и пассажирских перевозок.