Криклій вважає створення державної авіакомпанії "непослідовним кроком"

Колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає непослідовним кроком з боку уряду створення державіакомпанії під час запуску концесійних проєктів по іншим держактивам.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми практично кожен день говоримо про те, що державні компанії управляються гірше, ніж приватні. Що бізнес завжди є кращим власником і менеджером активів, ніж держава.

Ми продаємо державні активи через приватизацію, проводимо концесії портів ... але при цьому хочемо створити ще одну державну компанію. Мені це здається непослідовним", - зазначив Криклій.

Він підкреслив, що створення державіакомпанії - дуже витратна ідея і Україні буде дуже непросто самостійно її реалізувати.

"Коли рік тому в повітрі витала ідея націоналізації МАУ, я сказав прямо - я покладу заяву (про звільнення з посади міністра, - ред.) до цього. Оскільки це було б повторенням кейса ПриватБанку: державі корінці, а комусь вершки. Зі створенням нової державіакомпанії сьогодні історія теж непроста", - сказав Криклій.

Нагадаємо:

У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

Раніше в інтерв’ю ЕП уже екс-міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії - за його словами, до кінця осені буде фінальний продукт по авіастратегії.

Також Криклій заявляв, що Державна авіакомпанія може почати роботу у 2021 році.

Внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, але ведуться перемовини й про закупівлю літаків міжнародних виробників, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що українська державна авіакомпанія, створення якої заплановане на найближчий рік, забезпечуватиме і внутрішні, і міжнародні рейси, зокрема на далекі дистанції.