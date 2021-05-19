Криклій планує залишатися в інфраструктурній сфері

Владислав Криклій, якого Рада 18 травня звільнила з посади міністра інфраструктури, заявив, що планує залишатися в цій сфері, куди піде працювати - обіцяє повідомити пізніше.

Про це він сказав під час брифінгу.

"З інфраструктурною родиною точно не прощаюсь. Вона в моєму серці залишається і буде. Де саме - давайте залишимо трохи інтриги, все дізнаєтеся свого часу", - відповів Криклій на питання, чи планує надалі займатися інфраструктурою.

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Нагадаємо:

18 травня Верховна Рада підтримала звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія – він очолював відомство 20 місяців.

За словами співрозмовників ЕП, для Криклія звільнення стало повною несподіванкою.

"Викликали в Офіс президента, сказали написати заяву, жодних причин ніхто не пояснював, жодних звітів про роботу у Криклія не вимагали", - розповів співрозмовник.

Очікується, що у кріслі міністра інфраструктури Криклія замінить нинішній голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

За даними співрозмовників ЕП, не виключений сценарій, за якого Криклій очолить одне з державних підприємств у сфері інфраструктури.