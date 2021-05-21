Криклій передав новому міністру інфраструктури план-проспект щодо роботи з галуззю

Владислав Криклій, якого Рада 18 травня звільнила з посади міністра інфраструктури, передав новому міністру transition book (план-проспект щодо роботи з галуззю) та познайомив із командою міністерства.

Про це він написав у Facebook.

"В дусі кращих європейських традицій передав transition book Олександру Кубракову, познайомив з найкращою інфраструктурною родиною Міністерства інфраструктури та побажав завершити розпочаті важливі для галузі та країни проєкти.

Про розпочаті проєкти, що потребує першочерговості та де був перманентний супротив реформам, буде окремий допис", - зазначив Криклій.

Більше про нових посадовців читайте у матеріалі: На вихід. Як і на кого Зеленський міняє міністрів в уряді

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, рішення підтримали 284 депутати. Кубраков очолив відомство замість Владислава Криклія.

Після відставки ексміністри економіки та інфраструктури Ігор Петрашко та Владислав Криклій отримають нові посади, Петрашко координуватиме земельну реформу в Офісі президента, заявив президент Володимир Зеленський.

Економічна правда