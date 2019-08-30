Новий міністр інфраструктури підтримує поділ "Укрзалізниці" на три компанії — ЗМІ

Владислав Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій виступає за створення трьох різних операторів в залізничній галузі.

Про це йдеться в статті ЦТС.

На думку Криклія, "Укрзалізниця" повинна бути розділена на операторів з управління інфраструктурою, вантажних і пасажирських перевезень.

Також новий міністр виступає за концесію вокзалів і допуск на магістральні шляхи приватної локомотивної тяги. З приводу останнього, вважає, що необхідний спеціальний закон, оскільки пілотний проект не зможе працювати через монопольне становище "Укрзалізниці".

Повну приватизацію "Укрзалізниці" вважає наразі "безрозсудною". Але підтримує часткову приватизацію "Укрпошти". Вважає, що певний відсоток акцій цього підприємства може бути проданий великим гравцям, в ідеалі - світового рівня.

Крім того, Криклій підтримує ідею концесії та є прихильником державно-приватного партнерства в таких галузях, як автодорожнє будівництво, портова галузь, залізниця.

Зазначається, що Криклій анонсував прийняття закону про концесії автомобільних доріг вже у вересні, а пізніше - єдиного закону про концесії.

За даними видання, Криклій виступає за створення і розвиток фондів за типом Дорожнього фонду в інших транспортних галузях - залізничній, морській, авіаційній.

Міністр назвав пріоритетом питання будівництва доріг і габаритно-вагового контролю, автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР.

Зазначається, що новопризначений міністр хоче запропонувати розподілити відповідальність за утримання доріг між "Укравтодором" і місцевою владою, перераховувати частину суми з адмінштрафів власникам доріг.

Детальніше про Криклія та інших новопризначених міністрів читайте у статті: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Нагадуємо:

29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.