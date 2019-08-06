Україна не планує вводити заборону на всі нафтопродукти РФ - представник президента
Україна не планує вводити заборону на всі нафтопродукти з паспортом Російської Федерації.
Про це заявив на брифінгу представник президента у Кабміні Андрій герус, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми не плануємо вводити заборону на всі нафтопродукти з російським паспортом. Тому що це, по суті, стане квазіподатком на нашого споживача. І ціна може зрости. Але ми розуміємо, що Росія може ухвалити таке рішення", - підкреслив він.
За його словами, Росія на ринку нафтопродуктів поводиться нестабільно, і в планах українського уряду зараз - скоротити залежність українського ринку від РФ.
"Якщо ми знизили постачання з Росії приблизно вдвічі, то ті недружні рішення, які може ухвалити Росія вже найближчим часом, не матимуть для нас такого негативного ефекту", - заявив представник президента.
Нагадаємо:
17 липня Кабмін у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.
Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.
18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.
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