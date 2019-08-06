Україна не планує вводити заборону на всі нафтопродукти РФ - представник президента

Україна не планує вводити заборону на всі нафтопродукти з паспортом Російської Федерації.

Про це заявив на брифінгу представник президента у Кабміні Андрій герус, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не плануємо вводити заборону на всі нафтопродукти з російським паспортом. Тому що це, по суті, стане квазіподатком на нашого споживача. І ціна може зрости. Але ми розуміємо, що Росія може ухвалити таке рішення", - підкреслив він.



За його словами, Росія на ринку нафтопродуктів поводиться нестабільно, і в планах українського уряду зараз - скоротити залежність українського ринку від РФ.



"Якщо ми знизили постачання з Росії приблизно вдвічі, то ті недружні рішення, які може ухвалити Росія вже найближчим часом, не матимуть для нас такого негативного ефекту", - заявив представник президента.