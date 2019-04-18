Росія заборонила експорт нафти та бензину до України

Російська Федерація встановлює заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, передає ТАСС.

Глава кабміну РФ уточнив, що деякі вітчизняні товари можна буде вивозити до України тільки після спеціального дозволу.

"Визначається перелік тих товарів, які з 1 червня поточного року можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів. У цю категорію включена продукція ПЕК, в тому числі вугілля і нафту, і нафтопродукти", - зазначив він.

Медведєв також повідомив про розширення заборони на ввезення деяких українських товарів.

"Я підписав постанову уряду. Ми розширюємо заборону на ввезення в Росію окремих видів товарів, цей крок торкнеться української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік становила майже 250 млн доларів", - зазначив Медведєв.

За даними консалтингової компанії UPECO в 2018 році імпорт нафтопродуктів з Росії в Україну становив понад 3,3 млн т (ДТ - 2,74 млн т, 530 тис. т скрапленого газу та 122 тис. т бітуму).

На ринку нафтопродуктів України російське дизпаливо, зріджений газ та бітум займають понад 32%.

Нагадуємо:

Імпорт бензинів до України за 7 місяців 2018 року скоротився на 9,8% до 631,3 тис тонн.

Постачання бензину з Білорусі, основного джерела імпорту цього пального, знизилися на 11,5% до 508,3 тис тонн.

Литовські і польські НПЗ групи Orlen наростили поставки на 6% до 114,1 тис тонн.

Практично весь імпорт бензинів здійснюється залізничним транспортом.

На морські поставки припало 7,8 тис тонн проти 4,6 тис тонн за аналогічний період 2017 року.

Частка українських НПЗ в структурі наповнення ринку бензинів за 7 місяців 2018 року становила 43,8% проти 40,6% за аналогічний період 2017 року.

За 9 місяців 2018 року в балансі українського ринку дизпального частка білоруських виробників скоротилася з 43% до 35% в порівнянні з минулим роком, в той час як частка поставок з Росії зросла з 28% до 37%.

Економічна правда