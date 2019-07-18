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Кабмін ввів спецмита на імпорт із РФ дизпалива і скрапленого газу

Четвер, 18 липня 2019, 15:18

17 липня Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Про це у Facebook повідомив представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус.

Підкреслюється, що спецмито на дизельне паливо, яке поставляється трубопровідним транспортом, буде складати 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4% з 1 жовтня 2019 року.

Спецмито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3% з 1 жовтня.

"Відповідне мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера, яка виникала по причині логістики (дизельпровід) та інших факторів. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає 10-12 дол./т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала 35-40 дол/т.

Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть у рівних умовах.

Підвищувати ціни у одного окремого імпортера можливості не буде, бо відразу буде іти конкурентне заміщення ресурсу із альтернативних джерел: Білорусь, країни ЄС (Литва, Польща), поставки морем тощо", - написав Герус.

За його словами, український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік.

Нагадаємо:

18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

Економічна правда

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мита паливо зріджений газ Кабмін Росія

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