Кабмін ввів спецмита на імпорт із РФ дизпалива і скрапленого газу

17 липня Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Про це у Facebook повідомив представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус.

Підкреслюється, що спецмито на дизельне паливо, яке поставляється трубопровідним транспортом, буде складати 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4% з 1 жовтня 2019 року.

Спецмито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3% з 1 жовтня.