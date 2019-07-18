Кабмін ввів спецмита на імпорт із РФ дизпалива і скрапленого газу
17 липня Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.
Про це у Facebook повідомив представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус.
Підкреслюється, що спецмито на дизельне паливо, яке поставляється трубопровідним транспортом, буде складати 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4% з 1 жовтня 2019 року.
Спецмито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3% з 1 жовтня.
"Відповідне мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера, яка виникала по причині логістики (дизельпровід) та інших факторів. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає 10-12 дол./т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала 35-40 дол/т.
Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть у рівних умовах.
Підвищувати ціни у одного окремого імпортера можливості не буде, бо відразу буде іти конкурентне заміщення ресурсу із альтернативних джерел: Білорусь, країни ЄС (Литва, Польща), поставки морем тощо", - написав Герус.
За його словами, український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік.
Нагадаємо:
18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.
Економічна правда
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