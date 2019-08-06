Украина не планирует вводить запрет на все нефтепродукты РФ - представитель президента

Украина не планирует вводить запрет на все нефтепродукты с паспортом Российской Федерации.

Об этом заявил на брифинге представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может возрасти. Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение", - подчеркнул он.

По его словам, Россия на рынке нефтепродуктов ведет себя нестабильно, и в планах украинского правительства сейчас - сократить зависимость украинского рынка от РФ.

"Если мы снизили поставки из России примерно вдвое, то те недружественные решения, которые может принять Россия уже в ближайшее время, не будут иметь для нас такого негативного эффекта", - заявил представитель президента.

Напомним:

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.

18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

Читайте также: Налог на "трубу". По ком ударят пошлины на дизель и автогаз из России