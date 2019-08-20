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Гривня на закритті міжбанку трохи послабшала

Вівторок, 20 серпня 2019, 17:34
 

20 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,15 - 25,18 гривні;

Євро – 27,88 – 27,91 гривні.

Нагадаємо:

20 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,14 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 20 серпня на рівні 25,17 гривні за долар.

Економічна правда

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