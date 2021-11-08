Закриття міжбанку: гривня стабільна

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8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:49 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,07 – 26,09 гривні;

Євро – 30,18 – 30,20 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,04 — 26,23 гривні. Євро купують за 29,99 гривні, продають за 30,31 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,11 – 26,21 гривні, євро – 30,10 – 30,23 гривні.

Нагадуємо:

8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,09 – 26,11 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 26,10 гривні.

Економічна правда