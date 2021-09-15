Курс валют на 15 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
15 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 – 26,66 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,64 – 26,66 гривні;
Євро — 31,48 — 31,50 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,60 — 26,79 гривні. Євро купують за 31,28 гривні, продають за 31,61 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,64 – 26,74 гривні, євро – 31,37 – 31,46 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 вересня на рівні 26,64 гривні.
14 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 – 26,68 гривні.
Економічна правда
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