Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

20 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,14 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,11 - 25,13 гривні;

Євро - 27,91 - 27,83 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,05 - 25,30 гривні. Євро купують по 27,68 гривні, продають по 28,12 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,15 - 25,35 гривні, євро - 27,85 - 27,96 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 20 серпня на рівні 25,17 гривні за долар.

19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.

19 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,14 гривні за долар.

Економічна правда