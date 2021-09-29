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Офіційний курс: гривня зміцніла до євро

Середа, 29 вересня 2021, 19:52
 
фото: нбу

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 30 вересня на рівні 26,58 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,98 грн (на 29 вересня – 31,01 гривні).

Нагадуємо:

29 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 – 26,59 гривні, до євро впав нижче 31 гривні.

29 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.

Економічна правда

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