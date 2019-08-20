Гривня на закрытии межбанка немного ослабла
Вторник, 20 августа 2019, 17:34
20 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,15 - 25,18 гривни;
Евро - 27,88 - 27,91 гривни.
Напомним:
20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,14 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 20 августа на уровне 25,17 гривни за доллар.
Экономическая правда
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