Курс гривні трохи знизився
Вівторок, 20 серпня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 20 серпня на рівні 25,17 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,95 гривні (на 19 серпня - 27,84 гривні).
Нагадуємо:
19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.
19 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,14 гривні за долар.
Економічна правда
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