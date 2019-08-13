Імпорт дизпалива скоротився на третину після введення спецмит

За підсумками першої декади серпня імпорт дзпалива в Україну скоротився на 33% до 129 тисяч тонн у порівнянні з першою декадою липня (193 тисячі тонн).

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95".

Причиною скорочення імпорту стало припинення прямих поставок російського палива в Україну.

Імпорт трубопроводом "ПрикарпатЗахідтранс" припинився з 1 серпня через введення на нього 3,75% мита, поставки палива виробництва компанії "Лукойл" залізницею також припинені через відсутність узгодженого на серпень графіка російським Мінекономрозвитку.

За підсумком першої декади попереднього місяця на ці поставки йшло близько 35% від усього імпорту дизпалива в Україні або 67 тисяч тонн.

"Після 1 серпня в Україну надходить тільки ресурс "Роснефти" за змішаною логістичною схемою: трубопроводом до Гомеля (Білорусь), де перевалюється в залізничні цистерни і заходить в Україну через ділянку білорусько-українського кордону в Чернігівській області.

Максимальна пропускна здатність цього каналу поставок невідома: оцінки експертів коливаються в межах від 120 до 200 тисяч тонн на місяць", - йдеться у повідомленні.

Частка білоруських НПЗ в структурі імпорту за підсумком першої декади серпня досягла 64% в порівнянні з 38% за аналогічний період липня.

"Незважаючи на 33% зниження обсягів імпорту за підсумком першої декади серпня, ринок не відчуває нестачі палива в зв'язку з великими накопиченими запасами", - пише видання.

Нагадаємо:

Імпорт дизельного пального в Україну в липні становив 663 тис. т, що на 20,5% вище обсягу поставок в липні минулого року (550 тис. т).

17 липня Кабмін у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становить 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.

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