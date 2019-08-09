Україна оновила рекорд з імпорту дизельного пального

Імпорт дизельного пального в Україну в липні становив 663 тис. т, що на 20,5% вище обсягу поставок в липні минулого року (550 тис. т).

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані власного дослідження.

Поставки з Росії становили 315,4 тис. т, що стало рекордним обсягом за весь період спостережень.

Білоруські виробники наростили поставки на 10,3% (на 22,2 тис. т), до 237,3 тис. т, в порівнянні з липнем 2018 року.

В цілому, найбільшим імпортом ДТ в липні залишається група Wexler. У липні група імпортувала 83,6 тис. т, що на 127% (на 46,8 тис. т) більше, ніж у попередньому місяці.

У трійку найбільших імпортерів очікувано увійшли "БНК-Україна" і ОККО. Найбільше імпорт в липні, в порівнянні з попереднім місяцем, наростила "Паралель" - в 3 рази, з 8,9 до 30,8 тис. т.

Рекордні обсяги імпорту ДТ в липні були прогнозованими, пише видання.

При цьому збільшенню липневого обсягу імпорту могла сприяти інформація про введення урядом спеціального мита на трубопровідні поставки ДТ - основний канал імпорту. Офіційно про це було оголошено 22 липня.

Нагадаємо:

17 липня Кабмін у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становить 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.

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Економічна правда