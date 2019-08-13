Импорт дизтоплива сократился на треть после введения спецпошлин

По итогам первой декады августа импорт дзпалива в Украине сократился на 33% до 129 тысяч тонн по сравнению с первой декадой июля (193 тысячи тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

Причиной сокращения импорта стало прекращение прямых поставок российского топлива в Украину.

Импорт по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс" прекратился с 1 августа из-за введения на него 3,75% пошлины, поставки топлива производства компании "Лукойл" по железной дороге также приостановлены из-за отсутствия согласованного на август графика российским Минэкономразвития.

По итогам первой декады предыдущего месяца на эти поставки шло около 35% от всего импорта дизтоплива в Украине или 67 тысяч тонн.

"После 1 августа в Украину поступает только ресурс "Роснефти" по смешанной логистической схеме: по трубопроводу до Гомеля (Беларусь), где переваливается в железнодорожные цистерны и заходит в Украину через участок белорусско-украинской границы в Черниговской обл.

Максимальная пропускная способность этого канала поставок неизвестная: оценки экспертов колеблются в пределах от 120 до 200 тысяч тонн в месяц", - говорится в сообщении.

Доля белорусских НПЗ в структуре импорта по итогам первой декады августа достигла 64% по сравнению с 38% за аналогичный период июля.

"Несмотря на 33% снижение объемов импорта по итогам первой декады августа, рынок не испытывает недостатка топлива в связи с большими накопленными запасами", - пишет издание.

Напомним:

Импорт дизельного топлива в Украину в июле составил 663 тыс. т, что на 20,5% выше объема поставок в июле прошлого года (550 тыс. т).

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.

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