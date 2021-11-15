Мінекономіки знизило граничні ціни на бензин і дизпаливо

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Мінекономіки визначило середню вартість бензинів (28,18 грн за літр) та дизпалива (24,55 грн за літр), із яких розраховуватиметься гранична ціна реалізації палива у мережах АЗС на серединну листопада.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зазначається, що середню вартість визначили на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України".

З урахуванням максимальної націнки гранична вартість бензину становить 33,18 грн/л, дизпалива - 31,55 грн/л.

Порівняно з початком цього місяця середня ціна на бензини знизилася на 22 коп, на дизпаливо - на 35 коп відповідно.

Нагадаємо:

На засіданні 14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

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Економічна правда