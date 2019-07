Huawei розпочинає тестування власної операційної системи

Китайська компанія Huawei запрошує користувачів до тестування власної операційної системи на новому смартфоні.

Про це повідомляє Huawei Central.

Зазначається, що компанія планує представити власну операційну систему разом із новим смартфоном Huawei Mate 30. Однак нині невідомо, коли саме це може статися.

Також поки невідома назва операційної системи, проте у мережі поширюється назва Hongmeng.

Раніше ЗМІ повідомили, що Huawei може представити власну операційну систему у третьому кварталі 2019 року.

У середині травня президент США Дональд Трамп увів надзвичайний стан у сфері комунікацій, щоб обмежити загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді крадіжки технологій, промислового шпигунства та інших викликів.

При цьому китайська компанія Huawei потрапила до "чорного списку" через підозри у промисловому шпигунстві й передачі інформації китайському уряду. Такий крок означає фактичну заборону продажу чи передачі технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.

Нагадаємо:

Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.

Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

