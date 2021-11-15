ЗМІ: у Huawei думають про продаж смартфонів під іншими брендами, щоб обійти санкції США

unsplash

Китайський техногігант Huawei Technologies Co. розглядає можливість передачі ліцензії на виробництво смартфонів третім сторонам, щоб отримати доступ до критичних компонентів, які стали недоступними після санкцій США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

"Huawei вивчає можливість передачі ліцензії підрозділу держкомпанії China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC)", - пише агентство з посиланням на джерело, яке побажало лишитись анонімним.

Крім цього, компанія Xnova вже продає телефони Nova під брендом Huawei на своєму сайті е-комерції.

"І в рамках партнерства вона пропонуватиме пристрої власного бренду на основі дизайну більшої компанії", - додає видання.

Ще однією компанією, яка може почати продавати смартфони китайського техногіганта, стане TD Tech, каж інший співрозмовник.

Він підкрслив, що переговори ще йдуть і плани компаній можуть змінитися.

Як пише Boomberg, Huawei рік тому продала бренд смартфонів Honor, щоб вивести його з-під дії американських санкцій.

Тепер же цьому бренду доступні комплектуючі від виробників, які не могли співпрацювати з компанією через обмеження США, зокрема Qualcomm.

"Успіх цього рішення змусив Huawei шукати нових партнерів, щоб зберегти бізнес", - резюмує видання.

Зазначається, що в Huawei вже почали роботу над модернізацією деяких популярних смартфонів, які раніше працювали на чіпах компанії, щоб адаптувати їх до процесорів Qualcomm чи MediaTek.

Компанія очікує, що завдяки такому партнерству постачання смартфонів (власних моделей та моделей, що продаються партнерами) у 2022 році перевищать 30 млн одиниць, каже джерело.

При цьому, Huawei відмовився від коментарів.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байжен підписав закон, який забороняє китайським технологічним компаніям Huawei та ZTE отримувати ліцензії на нове обладнання від регуляторів США.

Huawei прозвітував про рекордне падіння доходів на тлі санкцій США.

У США Huawei звинувачують в шпигунстві і роботі на китайські спецслужби. Вашингтон заборонив компаніям в США співпрацювати з Huawei за більшістю напрямків та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці.

Економічна правда