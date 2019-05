Ще чотири компанії призупинили співпрацю з Huawei

Ще чотири компанії, окрім Google, призупинили співпрацю з Huawei - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Виробники чіпів, зокрема Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc., сказали своїм співробітникам, що не поставлятимуть (чіпи для - ред.) Huawei до подальшого повідомлення (від влади США – ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, влада США звинувачує компанію Huawei у пособництві Пекіну в шпигунстві. У зв'язку з цим Huawei пригрозили відключити від програмного забезпечення США і напівпровідників, необхідних для виробництва продуктів компанії.

16 травня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан, щоб захистити американські комп'ютерні мережі від "іноземних ворогів".

17 травня адміністрація президента США занесла Huawei у чорний список.

Зазначалося, що таке рішення може обмежити можливості Huawei з виробництва смартфонів для продажу за межами Китаю, оскільки компанія втратить доступ до оновлень операційної системи Android.

Нагадаємо, 20 травня компанія Google також частково призупинила співпрацю з Huawei.

Економічна правда