У британському уряді вивчають механізми повної відмови від обладнання Huawei

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Британський уряд розпочав консультації щодо пошуку механізмів повної заборони обладнання Huawei в мережах 5G до кінця 2027 року.

Про це пишуть The Telegraph та The Register.

Зазначається, що пропозиції містять прохання до операторів повноволоконного широкосмугового зв’язку припинити встановлення обладнання Huawei.

Британські телекомунікаційні постачальники вже почали вилучати Huawei з мереж 5G Британії після заяви уряду в липні 2020 року.

Видання також нагадують про "Закон про телекомунікації", за яким правові основи відмови від обладнання китайського виробника будуть визначатися за результатами консультацій уряду з представниками галузі.

На консультації виділили чотири тижні.

При цьому, з боку представників галузі у них беруть участь постачальники послуг зв'язку, а також Huawei.

До 28 січня 2023 року обладнання компанії має бути видалене із ключових вузлів зв'язку. До кінця 2027 року - має повністю зникнути з британської 5G-інфраструктури.

У 2020 році Олівер Дауден з Департаменту цифрових технологій, культури, медіа та спорту заявив, що санкції США проти Huawei призвели до "значних істотних" змін у здатності компанії постачати товари на ринок Британії.

Він підтвердив, що закупівля обладнання Huawei для побудови мереж 5G буде заборонена, і з 2027 року мобільні мережі країни повинні викорінити комплекти китайського постачальника зі своєї інфраструктури 5G.

Huawei завжди заперечувала, що її обладнання містить "бекдори", або що вона підпорядкована уряду Китаю.

Бекдор - метод обходу стандартних процедур автентифікації, несанкціонований віддалений доступ до комп'ютера, отримання доступу до відкритого тексту, залишаючись при цьому непоміченим.

"Ми беремо до уваги консультації з урядом і будемо продовжувати підтримувати наших клієнтів у Великій Британії за допомогою нашого мережевого обладнання, яке визнано одним з найбільш безпечних і надійних у світі.

Політичний тиск уже змусив уряд виключити Huawei з 5G, відклавши його впровадження на кілька років. Цей самий тиск поставить під загрозу розгортання оптоволоконного широкосмугового зв’язку, невиправдано підвищуючи витрати для бізнесу та сімей", - йдеться у позиції китайського гіганта.

Нагадаємо:

Huawei прозвітував про рекордне падіння доходів на тлі санкцій США.

У США Huawei звинувачують в шпигунстві і роботі на китайські спецслужби. Вашингтон заборонив компаніям в США співпрацювати з Huawei за більшістю напрямків та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці.

Економічна правда