Google проти Huawei, США проти Китаю: що треба знати користувачам смартфонів

Що означає зупинка співпраці між Google і Huawei та які це матиме наслідки для власників китайських смартфонів.

19 травня видання Reuters з посиланням на власні джерела заявило, що Google припиняє співпрацю з компанією Huawei.

Пізніше видання Bloomberg повідомило про те, що співпрацю зупиняють ще чотири компанії — це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

Чому це відбулось, що планує робити компанія та що буде з пристроями? Розбиралась ЕП.

Звідки ростуть ноги

Ситуація, яка склалася, є продовженням торгової війни США та Китаю.

Розпочалось все в серпні 2018 року, коли Сполучені Штати Америки прийняли закон, який забороняє співробітникам і підрядникам державних відомств використовувати пристрої китайських виробників. Вже тоді цей закон зачепив Huawei. Компанія подала в суд на уряд США та намагається оскаржити заборону.

На початку 2019 року Міністерство юстиції США звинуватило Huawei у промисловому шпигунстві. В американському уряді вважають, що техніка Huawei надає китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв. Компанія звинувачення заперечує.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє американським компаніям використовувати іноземні телекомунікації, які можуть створювати ризик для країни.

У спеціальному указі Трампа не називається жодна з компаній, проте, як зазначає BBC, аналітики важають, що указ спрямовано переважно на китайського телекомунікаційного гіганта Huawei.

Побоювання аналітиків підтвердились 17 травня, коли адміністрація президента США занесла Huawei та пов’язані з нею компанії у "чорний список" Міністерства торгівлі США.

Які наслідки матиме зупинка співпраці з Google

Для вже куплених та тих, що знаходяться в продажу і на складах:

В Google пообіцяли, що користувачі телефонів, випущених до блокади, ніяк не постраждають, зможуть й надалі користуватися додатками і сервісами корпорації та отримуватимуть всі оновлення.



Це підтвердили і в Android.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device. — Android (@Android) 20 травня 2019 р.

Окрім того, Huawei продовжуватиме надавати оновлення безпеки та післяпродажне обслуговування всім смартфонам та планшетам Huawei і Honor.

Для нових пристроїв:

Нові пристрої Huawei не матимуть доступу до оновлення операційної системи Android та сервісів компанії — крамниці застосунків Google Play, пошуковика Google Search, браузера Google Chrome, пошти Gmail, YouTube та Google-мап.

У Huawei залишиться доступ до відкритої версії Android, яка доступна всім розробникам, проте співпрацювати з китайським виробником Google більше не буде. Деталі прийнятого рішення ще обговорюються всередині Google, а юристи Huawei вивчають документи.

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Які наслідки матиме зупинка співпраці з компаніями-виробниками чіпів

Окрім Google про припинення співпраці заявили Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

Проте останні кілька років дочірня структура компанії HiSilicon розробляє власні процесори для своїх смартфонів. Чіпи виробляються на заводах тайваньскої компанії TSCM.

TSCM вже заявила, що буде продовжувати постачати чіпи Huawei. За власними оцінками компанії, це не порушуватиме правила експортного контролю.

Таким чином план поставок ключових компонентів для Huawei не буде змінений, а згідно з укладеними раніше домовленостями компанія також буде випускати новий чіп Kirin 985, який має з'явиться в другій половині цього року.

Проте TSMC продовжить спостерігати і оцінювати ситуацію в майбутньому, що може призвести до зміни рішення щодо подальшої співпраці з Huawei.

Крім того, готуючись до подібних наслідків, за даними Bloomberg, компанія робила запаси деталей, яких має вистачити щонайменше на три місяці.

Що буде далі

21 травня на сайті Міністерства торгівлі США з’явилось повідомлення про дозвіл компанії Huawei Technologies Co Ltd підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення протягом 90 днів. Цей дозвіл також розповсюджується на пов’язані компанії і може бути продовжений.

Що стосується довгострокових перспектив, то не дивлячись на те, що провинна компанії у шпигунстві не була доведена, репутація Huawei неминуче постраждає.

Раніше голова споживчого напрямку компанії Річард Ю зазначав, що компанія має "план Б" — перехід на власну операційну систему для смартфонів і комп'ютерів. За даними видання Global Times, вона має назву HongMeng і знаходиться в розробці вже понад 7 років.

Проте він також зазначив, що компанія хотіла б продовжити використовувати Android і Windows.

І це зрозуміло, адже, як показує практика, конкурувати з Android поки що може лише iOS. Навіть такий техно-гігант як Microsoft, створивши власну операційну систему, через деякий час визнав цю ідею провальною. Що вже казати про інших: Symbian, Blackberry OS, Tizen, OS, MeeGo... Список можна продовжувати.

Нова ОС без підтримки Google може призвести до обмеження можливостей Huawei з виробництва смартфонів для продажу за межами Китаю, в якому до цього всі вже звикли.

Окрім того, чіпи власного виробництва компанія використовує лише на флагманських пристроях, тож доведеться або збільшувати виробництво чіпів і підвищувати вартість бюджетних смартфонів, або розробляти новий чіп для середнього цінового сегменту та бюджетних моделей.

Найбільш оптимістичним в цій ситуації виявився засновник Huawei Жень Чженфей. Він заявив, що такий хід США не вплине на діяльність компанії, оскільки вони давно готувалися до подібного сценарію. "Уряд США недооцінює наші можливості", — каже він..

Також в Huawei заявили, що це блокування може порушити роботу американських виробників мікросхем, таких як Micron, і уповільнити розгортання бездротових мереж 5G в усьому світі, в тому числі в Китаї, а також нашкодити бізнесу низки компаній з США, які все більше залежать від другої за величиною економіки світу.

Чому це важливо

Huawei — одна з найбільших компаній в сфері телекомунікацій, продукцією якої користуються більше ніж в 170 країнах світу.

За даними Bloomberg, компанія займає друге місце за кількістю проданих смартфонів у світі. Згідно з оцінками аналітичної компанії Canalys, в першому кварталі 2019 року Huawei відвантажила 59,1 млн смартфонів і зайняла 18,8% світового ринку.

Huawei розраховував обійти Samsung і стати виробником смартфонів "номер один" до 2020 року.

Чи здійсниться план компанії тепер — задача з багатьма невідомими.