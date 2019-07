Huawei начинает тестирование собственной операционной системы

Китайская компания Huawei приглашает пользователей к тестированию собственной операционной системы на новом смартфоне.

Об этом сообщает Huawei Central.

Отмечается, что компания планирует представить собственную операционную систему вместе с новым смартфоном Huawei Mate 30. Однако сейчас неизвестно, когда именно это может произойти.

Также неизвестно название операционной системы, однако в сети распространяется название Hongmeng.

Ранее СМИ сообщили, что Huawei может представить собственную операционную систему в третьем квартале 2019 года.

В середине мая президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций, чтобы ограничить угрозу со стороны Китая и других стран в виде кражи технологий, промышленного шпионажа и других вызовов.

При этом китайская компания Huawei попала в "черный список" из-за подозрения в промышленном шпионаже и передаче информации китайскому правительству. Такой шаг означает фактический запрет продажи или передачи технологий американского производства китайскому телекоммуникационному гиганту.

Напомним:

Американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.

США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".

