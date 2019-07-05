Huawei начинает тестирование собственной операционной системы
Китайская компания Huawei приглашает пользователей к тестированию собственной операционной системы на новом смартфоне.
Об этом сообщает Huawei Central.
Отмечается, что компания планирует представить собственную операционную систему вместе с новым смартфоном Huawei Mate 30. Однако сейчас неизвестно, когда именно это может произойти.
Также неизвестно название операционной системы, однако в сети распространяется название Hongmeng.
Ранее СМИ сообщили, что Huawei может представить собственную операционную систему в третьем квартале 2019 года.
В середине мая президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций, чтобы ограничить угрозу со стороны Китая и других стран в виде кражи технологий, промышленного шпионажа и других вызовов.
При этом китайская компания Huawei попала в "черный список" из-за подозрения в промышленном шпионаже и передаче информации китайскому правительству. Такой шаг означает фактический запрет продажи или передачи технологий американского производства китайскому телекоммуникационному гиганту.
Напомним:
Американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.
Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.
США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.
Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.
В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".
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