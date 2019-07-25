Україна співпрацюватиме з ЄС для розвитку "проривних технологій та інновацій"
Україна почала співпрацю з пілотним проектом Євросоюзу – Європейською радою інновацій (EIC), створеною для підтримки інноваторів, підприємців, невеликих компаній та вчених, які прагнуть вийти на міжнародний рівень.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.
Мета такої співпраці - сприяння розвитку "проривних технологій та інновацій", зазначили у міністерстві.
Загальний бюджет пілоту становить понад 2 млрд євро на 2019-2020 рр.
Як зазначили у прес-службі, проєкт об'єднує у собі частину інструментів програми "Горизонту 2020", а також передбачає нові підходи та фінансові інструменти. Передбачені 3 таких інструменти:
Pathfinder – гранти на передові дослідження нових технологій (загальний бюджет становить близько 660 млн євро на 2019-2020 роки).
Accelerator funding – фінансування інноваційних стартапів (понад 1,3 млрд євро).
Зосередження на приватних інвестиціях (VC, Invest EU).
Також у межах проєкту надаватимуть необхідні консультації та буде створено мережу даних усіх проєктів і потенційних інвесторів, зазначили у міністерстві.
Нагадаємо:
ЄС створить систему суперкомп'ютерів у восьми містах Європи задля підтримки європейських програм досліджень і промислового розвитку, а також розробки та впровадження інноваційних технологій у ключових сферах.
Раніше ЕП писала про чотири технологічних прогнози, які змінять наше життя вже до кінця поточного року.
Нагадаємо також, що Україна у рейтингу інновацій трохи здала позиції порівняно з минулим роком, посівши друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня.
Економічна правда
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