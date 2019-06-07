ЄС створить систему суперкомп'ютерів у восьми містах Європи

ЄС починає створення мережі суперкомп’ютерів задля підтримки європейських програм досліджень та промислового розвитку, а також розробки та впровадження інноваційних технологій у ключових сферах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

"У рамках Європейської спільної високопродуктивної комп’ютерної ініціативи (the European High-Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC) відібрано вісім місць для розміщення суперкомп’ютерних центрів у різних країнах ЄС. Такі центри будуть засновані в містах Софія (Болгарія), Острава (Чехія), Каяані (Фінляндія), Болонья (Італія), Біссен (Люксембург), Мінхо (Португалія), Марібор (Словенія) та у Барселоні (Іспанія)", - сказано в повідомленні.

Центри допоможуть у розвитку головних інструментів в таких сферах, як персоніфікована медицина, розробка медичних препаратів та речовин, біоінженерія, прогнозування погоди та кліматичні зміни.

Загальний бюджет проекту становить 840 млн євро. Фінансування створення кожного з таких комп’ютерних центрів вже незабаром затвердять з урядом кожної з приймаючих країн.

"Такі центри дадуть нашим дослідникам доступ до суперкомп’ютерів світового класу, що є стратегічним ресурсом для майбутнього європейської промисловості. Вони будуть здатними обробляти дані в ЄС, а не за його межами. Це дозволить нам розвинути передові технології, на зразок "інтернету речей", штучного інтелекту, роботизації та аналізу даних", - заявив віцепрезидент Єврокомісії Андрюс Ансіп.

Високопродуктивні комп’ютерні спроможності є важливим фактором для забезпечення економічного зростання та створення нових робочих місць, зазначають у ЄК. Водночас час вони надають можливість стратегічної автономії та інновацій у різних сферах.

Ці системи можуть передбачати погоду на локальному та регіональному рівнях; прогнозувати потужність та шлях штормів та повеней; задіяти механізм раннього попередження про стихії.

Вони дозволять розробляти нові медичні препарати, проводити моделювання їх взаємодії з людським організмом на молекулярному рівні. Ці спроможності можуть використовуватися у авіації та автомобільній промисловості для розробки та тестування окремих складних елементів літаків або автомобілів.

Спроможність обробляти великі масиви даних є надто важливою для розвитку штучного інтелекту, зміцнення кібернетичної безпеки та європейської системи електронних грошей (блокчейн), кажуть у Брюсселі.

Як передбачається, до системи увійдуть 8 суперкомп'ютерів: 3 машини класу exascale, здатних виконувати понад 150 мільйонів мільярдів обчислень на секунду (вони увійдуть в п’ятірку найпотужніших комп’ютерів планети), а також ще 5 глобальних обчислювальних машин класу petascale, здатних виконувати 4 мільйонів мільярдів операцій в секунду.

Система суперкомп’ютерів має почати функціонування вже у другій половині 2020 року. Довгострокова бюджетна перспектива Євросоюзу передбачає витратити на цю мету 2,7 млрд євро у період 2021-2027 років.

Європейська правда