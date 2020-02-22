Міноборони планує купити ракетну зброю на 2,4 млрд

Міністерство оборони у 2020 році планує закупити близько 3 тис ракетних комплексів та ракет до них на суму понад 2,4 млрд.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначають у міністерстві, у порівнянні з 2019 роком фінансування ракетної програми збільшено на 300 млн. Зокрема, в 2020 році планується завершити розробку і провести випробування комплексів "Нептун" і "Вільха". Після прийняття їх на озброєння почнуть закупівлю серійних зразків.

У Міноборони нагадують, що 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України прийняли державне оборонне замовлення на 2020 рік, на виконання якого передбачено 21,25 млрд.

Читайте також: Чому виробники зброї тікають з України