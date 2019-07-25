Рейтинг інновацій: Україна трохи здала позиції

Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН.

У глобальному рейтингу Україна посідає 47 місце, передає "Радіо Свобода".

Зокрема за показником сприятливості політичного середовища автори рейтингу помістили її на 110 місце, за екологічною сталістю – на 120-те.



А от за рівнем створення нових знань і нематеріальних активів – на 17-те.

Перше місце посідає Швейцарія, останнє, 129-те – Ємен.

За висновками Світової організації інтелектуальної власності при ООН (WIPO), Україна та Грузія "показали результат, що перевищує очікування" з огляду на їхній рівень економічного розвитку.

Грузія посіла третє місце в групі країн із доходом нижче середнього.

На першому місці – Вьєтнам.

Нагадаємо:

Як повідомлялося у липні 2018 року, Україна за рік піднялася з 50-го на 43-е місце в рейтингу інноваційних країн і вперше обійшла Росію.

У 2017 році Україна увійшла в ТОП-50 інноваційних країн.

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Українська правда